Nas mãos habilidosas do brusquense Saulo Eugênio Deucher, um simples pedaço de madeira jogado indevidamente na natureza se transforma em refúgio ecológico para pássaros.

Isso demonstra como a criatividade pode dar nova vida a materiais descartados e promover a sustentabilidade.

Morador da rua Irineu Schimtz, no bairro Águas Claras, Saulo consegue dar forma a pequenas obras de arte que encantam os olhos e, mais do que isso, acolhem e protegem os seres alados que enchem os céus de Brusque com seu canto.

Quando os pássaros inspiram

O destino de Saulo tomou um novo rumo em 2020, quando a pandemia trouxe desafios imensuráveis.

Motorista de ônibus por anos, ele se viu repentinamente desempregado, com a responsabilidade de sustentar sua família em um momento de grande incerteza.

Foi então que, entre a preocupação e a necessidade de se reinventar, ele encontrou no artesanato uma fonte de esperança.

Aos poucos, aquelas mãos que seguravam o volante passaram a dar forma a pequeninas moradas para pássaros, transformando o que seria lixo em refúgio.

“No início, era apenas um passatempo, uma maneira de ocupar a mente e tentar trazer algum alívio para os dias difíceis”, relembra Saulo.

“Mas, para minha surpresa, as pessoas passaram a se interessar e a procura aumentou depois que comecei a publicar meus inventos nas redes sociais”.

“Em pouco tempo, as casinhas começaram a ajudar no sustento da minha família”, complementa.

Pássaros, arte e superação

A esposa, Janaina Deucher, talentosa crocheteira, acompanhou de perto essa jornada e testemunhou a dedicação de Saulo.

“Já se foram mais de 500 casinhas moldadas ao longo de cinco anos, muitas vendidas, outras doadas”.

“Mas cada uma carrega uma história, um significado especial. Foi esse trabalho que nos sustentou nos momentos mais incertos”, conta ela, emocionada.

Um novo capítulo

Agora, em 2025, a vida de Saulo tomou um novo capítulo. Com o mercado de trabalho mais estabilizado, ele conseguiu retomar sua profissão como caminhoneiro.

Mas a paixão pelo artesanato nunca o abandonou. Nos fins de semana, entre uma viagem e outra, ele se dedica a criar casinhas cada vez mais sofisticadas, verdadeiras mansões para os pássaros.

Algumas contam com detalhes impressionantes, como minúsculas áreas de festa, varandinhas charmosas e até mesmo pequenas ‘piscinas’, provando que o conforto também é merecido pelas pequenas aves do céu.

No entanto, nem todas as casinhas continuam com ele. Em alguns momentos, o apego emocional faz com que Saulo hesite, mas o coração generoso fala mais alto.

“Às vezes, me pego olhando para uma casinha e lembrando do momento exato em que a construí”, explica.

“Cada qual possui sua própria história, um fragmento de mim. Mas saber que estão sendo usadas, protegendo pássaros livres, me faz feliz. Por isso, já doei algumas, vendi outras e continuo criando novas”, enfatiza Saulo.

Os pássaros, sem dúvida, agradecem. E nós, espectadores dessa bela história de dedicação e amor à natureza, também.

Casinhas de pássaros em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

