VÍDEO – Pastor confessa traição durante culto e gera confusão em igreja de Joinville

Na noite de domingo, 29, um culto na Igreja Imagem e Semelhança, em Joinville, foi interrompido por uma confusão após o pastor Ailton da Silva Novaes tentar abordar, diante dos fiéis, acusações de traição. A situação gerou tumulto, e a Polícia Militar precisou ser acionada para controlar a situação no local.

A intenção era admitir um caso extraconjugal que cometeu contra sua esposa, Cintia Carla Silva Novaes, com quem está casado há 23 anos, segundo Ailton. A tentativa de confissão, no entanto, foi interrompida e acabou provocando um tumulto entre os fiéis.

O casal publicou um vídeo se manifestando sobre o caso. “Em primeiro momento eu quis preservar a idoneidade e a imagem da minha família. Porque foi um pecado particular, não é crime. Eu cometi um adultério, mas não é crime. É um assunto particular, mas devido a tudo que aconteceu eu venho confessar o meu pecado publicamente”, diz Ailton.

A esposa de Ailton se pronunciou dizendo que perdoa o marido. “Você que não tem pecado, atire a primeira pedra. […] Jesus gerou perdão no meu coração”, diz ela no vídeo publicado com a manifestação do casal.

No vídeo, o líder da igreja ainda revelou que pensou em se desligar do ministério e até em mudar de cidade após a confusão dentro da igreja, mas não informou se irá levar para frente essa decisão.

Denúncia

O caso de infidelidade ganhou repercussão nas redes sociais. Em uma publicação sobre o assunto, um internauta fez uma denúncia de que o líder religioso usava recursos doados à igreja para benefício próprio, como a compra de um veículo.

“Foi feito um comentário em relação ao meu carro. Esse carro foi comprado com muito suor e sacrifício. São 26 anos de ministério. Eu não cheguei em Joinville sem nenhum valor. Estou há 15 anos nessa cidade e sempre fui muito bem abençoado. Nós fizemos uma doação de um apartamento e um carro particular para a compra do Rancho dos Profetas. Está tudo documentado, então não caiam no que dizem nas redes sociais”, finalizou o pastor.

Colaborou: Rafael Moreira

