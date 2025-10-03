Em meio ao movimentado bairro Rio Branco, em Brusque, um pé de amora tem despertado atenção e encantamento na propriedade do casal Aléssio e Adriana Groh, que, por preferência pessoal, optaram por não figurar nas imagens que acompanham esta reportagem.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Com efeito, os frutos em tons intensos que pendem dos galhos conferem ao exemplar uma presença marcante, traduzindo a dedicação familiar ao cultivo e à preservação da natureza.

A árvore frutífera, pois, tornou-se um símbolo de fartura e tradição, cercada ainda por outros pés de fruta que completam o cenário, dentre eles jabuticaba, mamão e laranja pokan.

*Assista ao vídeo >>

Cultivo familiar em Brusque

Nesse contexto, a natureza se apresenta generosa. O quintal da família é um retrato de como os espaços cultivados podem reunir simplicidade e abundância.

Com efeito, a poucos passos da árvore, uma horta cultivada pelo irmão de Aléssio acrescenta ainda mais vida ao ambiente, oferecendo uma variedade de hortaliças frescas que se somam ao ciclo de colheita constante.

Diante disso, a amora ganha papel de protagonista. Trata-se de um fruto diminuto, delicado e, ao mesmo tempo, surpreendente.

Mesmo quando madura, a espécie mantém um sabor levemente ácido, característica que a diferencia de outras frutas e então desperta curiosidade no paladar.

Geleia caseira de Brusque

Ademais, a frutificação abundante garante possibilidades que vão além do consumo direto, já que Adriana transforma parte da colheita em geleias caseiras que conquistam pelo aroma e sabor marcante.

A iguaria, preparada de forma artesanal, carrega o equilíbrio entre a doçura e a acidez característica da fruta, resultando em um produto que agrada e emociona.

Cada ramo repleto de frutos, pois, traduz a paciência do cultivo e a recompensa que a terra oferece a quem sabe preservá-la.

Nesse cenário, o cotidiano ganha novos contornos, marcados pela proximidade com a natureza e pela riqueza que ela entrega em forma de alimento.

As belas fotos

Por fim, a experiência proporcionada por esse quintal vai muito além da colheita. Trata-se de um testemunho sobre como a simplicidade do cultivo pode se transformar em fonte de beleza e encantamento.

A apreciação completa dessa atmosfera pode ser ampliada por meio de uma galeria de fotos especial, disponível ao final da edição, logo após os anúncios.

As imagens, registradas com sofisticação e sensibilidade, evidenciam os detalhes que compõem a narrativa apresentada.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusquense então cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. Terço dos Homens então celebra encontro marcante com 600 fiéis em Guabiruba

Brusque vista em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK