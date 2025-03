Brusque, cidade repleta de surpresas e cenários interioranos pouco explorados, abriga verdadeiros tesouros naturais que, muitas vezes, passam despercebidos.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Um desses encantos então se revela na pitoresca rua José Dada, no bairro São João, onde um majestoso pé de jaca se destaca à beira da estrada, carregado de frutos dourados.

O guardião desta relíquia é o senhor Aldo Dada, cuja relação com a terra transcende o simples cultivo.

*Assista ao vídeo >>

Brusque em cada fruto

Em sua propriedade, não há apenas um pé de jaca, mas uma vasta coleção de árvores frutíferas que fazem do lugar um verdadeiro santuário de sabores e memórias.

Mas, entre todas as árvores, é esta jaqueira que rouba a cena, estendendo seus galhos generosos como braços acolhedores, oferecendo sombra e fartura.

Os frutos, grandes e pequenos, reluzem entre a folhagem, como se fossem joias penduradas em uma árvore encantada.

Para Aldo, esse espetáculo da natureza é mais do que um mero deleite visual; é um testemunho vivo do ciclo da vida, um símbolo de raízes profundas e laços inquebrantáveis.

Sabedoria de Brusque

Não por acaso, bem ao lado, reside seu irmão, Baptista Dada, um senhor de 88 anos que, apesar da idade avançada, mantém a força e a lucidez de quem traz no coração o amor pelo campo.

Com um sorriso sábio e histórias que parecem desafiar as barreiras do tempo, ele também se considera parte desse pedaço de terra, onde cada árvore, cada fruto, carrega um capítulo de sua própria trajetória.

Refúgio de serenidade

O cenário ao redor é um convite à contemplação. O tempo parece desacelerar, e o vento suave que balança as folhas parece sussurrar segredos de gerações passadas.

Sob a sombra generosa da jaqueira, Aldo encontra seu refúgio.

Sentado e encostado no tronco robusto, com seu fiel cachorrinho no colo, ele saboreia a fruta com gosto, desfrutando de cada mordida, como uma celebração silenciosa de tudo o que a vida lhe concedeu.

Ao seu lado, Baptista então compartilha da mesma serenidade, certo de que nenhuma riqueza do mundo poderia substituir a paz que ali reina.

Essa história, que mistura simplicidade e grandiosidade, se revela em cada fruto que amadurece lentamente, aguardando o momento certo para se desprender e recomeçar o ciclo.

É um retrato autêntico da essência de Brusque, onde tradição e natureza se unem harmoniosamente, criando cenários que trazem conforto e alegria.

Galeria mais adiante

E para aqueles que desejam se perder na beleza do lugar, um presente então está disponível mais adiante.

Logo após os anúncios, uma galeria de imagens vem mostrar toda a magia desse lugar e assim, eternizar, em fotografias, a história contada pelas raízes profundas desta jaqueira singular; não deixe de conferir.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh faz uma breve pausa nas notícias para reconhecer e valorizar o apoio de seus parceiros comerciais.

Clique nos banners abaixo e então conheça melhor seus produtos e serviços e entrar em contato.

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba entre riachos e hortênsias: conheça o sítio que então traduz esta essência

2. Fé e viagens: brusquense então se destaca nacionalmente em entrevista à Basílica de Aparecida

Riquezas de Brusque

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK