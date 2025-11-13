VÍDEO – Peixe exótico é encontrado morto com bico enfiado em pneu, em Balneário Piçarras

Um peixe Marlim-Negro foi encontrado morto na Praia Central de Balneário Piçarras, durante a manhã de quarta-feira, 12. O animal estava com o bico, que parece uma espada, atravessado em um pneu e com a cabeça separada do corpo. O caso chamou atenção nas redes sociais.

A situação foi registrada pelo fotógrafo Mauricio Guartelá, que andava pela praia para fotografar o amanhecer. Logo que encontrou o peixe, ele acionou profissionais do Museu Oceanográfico da Univali, que fica na cidade.

O fotógrafo mencionou que as equipes do museu colocarão a cabeça do animal exposta em uma ala recém inaugurada, que fala sobre a poluição nos oceanos.

“Infelizmente, já que isso aconteceu, que pelo menos sirva de lição para deixar claro para as pessoas o quanto nós impactamos no meio ambiente e nos oceanos”.

Confira o vídeo feito pelo fotógrafo:

