VÍDEO – Pelznickel visita o Centro Administrativo da Havan

Os colaboradores do Centro Administrativo da Havan receberam uma visita inesperada na tarde desta quinta-feira, 4. O Pelznickel, acompanhado de São Nicolau e Christkind, percorreu os corredores da empresa. Enquanto São Nicolau e Christkind distribuíam balas, os Pelznickels divertiam e assustavam quem cruzava o caminho deles.

A tradição é bastante conhecida na região de Brusque, especialmente em Guabiruba, onde está localizada a Sociedade Pelznickel. A manifestação cultural marca o período natalino e atrai moradores e visitantes todos os anos.

O dono da Havan, Luciano Hang, acompanhou a ação e comentou sobre a importância de valorizar os costumes regionais.

A reação dos colaboradores foi dividida. Muitos entraram na brincadeira, tiraram fotos e aproveitaram a visita. Outros preferiram correr e se esconder nos banheiros, assustados com as figuras vestidas com máscaras, folhas, trapos escuros, correntes e chifres.

A tradição do Pelznickel é inspirada em histórias trazidas por imigrantes germânicos. A figura caminhava pelas ruas ao lado de São Nicolau. Enquanto São Nicolau presenteava crianças bem-comportadas, o Pelznickel visitava aquelas que aprontaram durante o ano, com o objetivo de provocar reflexão e corrigir comportamentos.

Hoje, o Pelznickel representa uma parte importante da identidade de Guabiruba e do Vale Europeu. Os moradores preservam a tradição com roupas, encenações e desfiles que mantêm viva a herança cultural dos imigrantes que ajudaram a formar a região.

