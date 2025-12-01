VÍDEO – Pelznickels de Guabiruba viralizam após aparecerem correndo pela praia de Balneário Camboriú

Os Pelznickels da Sociedade Pelznickel, de Guabiruba, viralizaram nas redes sociais após serem vistos correndo pela praia Central de Balneário Camboriú no domingo, 30.

A ação reuniu 25 integrantes que aproveitaram o movimento do fim de semana para divulgar a tradição.

O Mestre da Tradição, Fabiano Siegel, explica que a aparição faz parte do período de maior atividade do grupo. Segundo ele, a proposta é levar a figura folclórica para outros municípios.

“Nosso objetivo é divulgar o Pelznickel e intensificar essas ações, já que somos a capital estadual do Pelznickel”.

Siegel afirma que o público recebeu bem a iniciativa e que muitas pessoas aproveitaram para conhecer a história da tradição.

“Os que não conheciam receberam as informações sobre o personagem”, disse. Ele lembra que o grupo já esteve em Rodeio, no Alto Vale, e também em Florianópolis em anos anteriores.

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Município (@omunicipiobrusque)

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

