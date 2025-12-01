VÍDEO – Pelznickels de Guabiruba viralizam após aparecerem correndo pela praia de Balneário Camboriú
Ação buscou divulgar a tradição representada pelo personagem típico
Os Pelznickels da Sociedade Pelznickel, de Guabiruba, viralizaram nas redes sociais após serem vistos correndo pela praia Central de Balneário Camboriú no domingo, 30.
A ação reuniu 25 integrantes que aproveitaram o movimento do fim de semana para divulgar a tradição.
O Mestre da Tradição, Fabiano Siegel, explica que a aparição faz parte do período de maior atividade do grupo. Segundo ele, a proposta é levar a figura folclórica para outros municípios.
“Nosso objetivo é divulgar o Pelznickel e intensificar essas ações, já que somos a capital estadual do Pelznickel”.
Siegel afirma que o público recebeu bem a iniciativa e que muitas pessoas aproveitaram para conhecer a história da tradição.
“Os que não conheciam receberam as informações sobre o personagem”, disse. Ele lembra que o grupo já esteve em Rodeio, no Alto Vale, e também em Florianópolis em anos anteriores.
