VÍDEO – Perfil da paróquia São Judas Tadeu, de Brusque, é hackeado

A conta do Facebook da igreja São Judas Tadeu, do bairro Águas Claras, em Brusque, foi invadida por uma pessoa no início do mês de dezembro. Alguns seguidores do perfil perceberam a atividade suspeita na página. Hacker fez diversas transmissões ao vivo na página.

De acordo com o pároco, padre Sérgio, a equipe da paróquia tentou reverter a situação, mas não conseguiu. “Talvez teremos que abrir um processo na Justiça, pois perdemos nossa página que tem mais de 50 mil seguidores”, disse o padre.

O pároco menciona que um site próprio da paróquia deve ser criado, e se a equipe não conseguir retomar a página, a igreja deve ficar fora das redes sociais.

“Não sabemos o que fazer para esta página voltar para nós”, desabafa.

