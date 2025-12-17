VÍDEO – Pianista brusquense lança seu primeiro álbum de música clássica contemporânea

No dia 28 de novembro, a pianista e compositora Yasmin Fischer lançou seu álbum de estreia, chamado Underwater. O álbum possui ao todo seis faixas de música instrumental, englobando uma mistura de piano neoclássico e música eletrônica ambiente.

Yasmin Fischer é natural de Brusque e iniciou sua trajetória no meio musical aos 6 anos, transitando por flauta doce, violão, coral, violino, teclado e finalmente piano, onde encontrou sua expressão pessoal. Atualmente possui 27 anos e, além de compositora e multi-instrumentista, atua como pianista profissional desde 2023.

“A ideia para conceber Underwater não foi como tomar uma decisão por fazer o álbum, foi mais algo que surgiu espontaneamente, aos poucos”, compartilha Yasmin. A produção musical iniciou oficialmente em abril de 2025 e foi finalizada em novembro, porém, algumas composições surgiram muito antes, a partir de janeiro de 2023.

A compositora desenvolveu uma linguagem autoral que dialoga com o piano contemporâneo, o minimalismo, o neoclássico e a música eletrônica ambiente. Isto está presente em Underwater por meio da experiência sensorial que busca repassar ao ouvinte, conduzindo o público à introspecção e estado de tranquilidade.

“Fui criando e compondo várias coisas, até que percebi que tinha algo interessante, uma linha comum em torno da temática da água”, e desta maneira sentiu a necessidade de compartilhar as músicas com outras pessoas. A água é utilizada como elemento de inspiração emocional e poética em torno das faixas.

A música The Whale Song foi composta com sons reais de baleias jubarte, animal símbolo do litoral catarinense. Gravações reais de vocalizações das jubartes foram incorporadas na melodia como elemento musical e textural.

Além do aspecto artístico, o álbum gera impacto na vida marinha por meio da coleta financeira dos ingressos vendidos das audições realizadas, que será doado para instituições responsáveis pela recuperação da vida marinha no Estado.

Gravado em piano acústico, violoncelo e sons orgânicos, o álbum segue a estética de paisagens sonoras minimalistas europeias, em diálogo com artistas que inspiram Yasmin. Entre eles estão a compositora polonesa Hania Rani, o multi-instrumentalista islandês Ólafur Arnalds e o músico alemão Nils Frahm.

A musicista informa que, após audições realizadas no começo de dezembro, o feedback do público foi positivo, “gerou um grande interesse e curiosidade sobre esse estilo musical, por mais que não seja comum no Brasil, o que me animou muito”. E, para 2026, ela revela que está planejando um show maior.

Anteriormente, em 2024, Yasmin lançou seu primeiro single (música solo) A Colorful Sailin’, e no dia 10 de novembro de 2025, lançou o single Underwater, do álbum de mesmo nome lançado posteriormente. Todas as faixas estão disponíveis no perfil de Yasmin no Spotify, e há dois videoclipes no Youtube.

