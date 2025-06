VÍDEO – Piloto de Balneário Camboriu sofre grave acidente durante corrida no Rio Grande do Sul

O piloto de Balneário Camboriú, Diogo Tudino, sofreu um grave acidente durante uma corrida no Rio Grande do Sul, neste fim de semana. O piloto participava de uma competição de arrancada em um autódromo no município de Santa Marta, no Rio Grande do Sul. Apesar da gravidade da cena, o piloto não sofreu ferimentos graves.

Durante uma transmissão gravada, após o acidente, os organizadores comentaram que piloto deu um grande susto em todos. Diogo afirmou que teve uma fratura no cóccix e que está com dores no corpo, “o resto está tudo tranquilo”.

Confira o momento da colisão:

