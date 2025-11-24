VÍDEO – Piloto morre após acidente durante apresentação no Beto Carrero World

O piloto Lurrique Ferrari morreu após sofrer um grave acidente durante uma apresentação no parque Beto Carrero World, em Penha, na tarde deste domingo, 23. Ele colidiu contra uma das rampas do circuito enquanto executava uma manobra.

Vídeos gravados por visitantes mostram o instante em que Lurrique atinge a estrutura. Ele tinha 36 anos.

Ele recebeu atendimento médico ainda dentro do parque e foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. O piloto passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

Lurrique era atleta de wheeling e stunt, modalidades de manobras acrobáticas com motocicletas e bicicletas. Ele era natural de Adamantina, em São Paulo, e morador de Penha.

O Beto Carrero World se manifestou sobre o acidente em nota. Confira:

“O Beto Carrero World informa, com profundo pesar, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari.

Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passava por procedimento cirúrgico.

Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente.

Em respeito à família e aos colegas de trabalho, informamos que o show não irá acontecer nesta segunda, 24“.