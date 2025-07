VÍDEO – PM de Brusque agradece doações após arrecadar valores para custear velório de cabo morto em acidente

Após a morte do Cabo Fernando Back Weigel, ocorrida em um trágico acidente de trânsito na BR-282, no Oeste de Santa Catarina, o 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque promoveu uma ação solidária para ajudar a família do policial com os custos do velório.

A iniciativa mobilizou colegas, amigos e membros da comunidade, e arrecadou um total de R$ 38.331,48. O sargento Machado, do 18º BPM, divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 28, para agradecer o apoio da população e prestar contas da campanha.

Segundo ele, a chave Pix usada para as doações foi criada em seu nome na semana passada e já foi desativada. “Essa chave Pix não funciona mais, ela foi excluída hoje, então a partir de agora não recebemos mais nenhum valor naquela conta”, explicou.

O valor arrecadado já foi integralmente repassado à família de Weigel. “Temos os comprovantes aqui em mãos e, caso qualquer pessoa que fez a doação tenha alguma dúvida, temos o extrato completo, comprovando cada centavo que entrou nessa conta. Basta nos procurar no Batalhão”, afirmou o sargento.

Cabo Weigel faleceu no acidente junto com o filho e a irmã. Sua morte comoveu a corporação e a comunidade brusquense. Além da campanha de arrecadação, o batalhão também realizou uma homenagem ao policial no mesmo dia da divulgação do vídeo, reforçando a solidariedade e o respeito à memória do colega.

Detalhes do acidente

O policial, de 34 anos, a irmã Bruna Weigel, de 35 anos, e o filho Dudu, de 5 anos, morreram após um grave acidente na BR-282, em Vargem Bonita, no Oeste de Santa Catarina, na sexta-feira, 18.

As vítimas estavam no carro Onix que se envolveu em um acidente com um caminhão. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma colisão frontal. Eles foram encontrados presos às ferragens e com diversos ferimentos.

Após a batida, o caminhão saiu da pista e entrou parcialmente em um açude, às margens da rodovia. O motorista e a passageira do caminhão tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.

Assista ao vídeo

