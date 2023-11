VÍDEO – PM é acionada após cachorro de homem morder boi e ocorrência termina com apreensão de drogas e armas em Itapema

A Polícia Militar de Itapema apreendeu mais de 30 kg de drogas e diversos utensílios de caça após uma ocorrência na noite desta segunda-feira, 27. Um homem de 27 anos, que chegou a ser abordado, conseguiu deixar o local enquanto os policiais faziam averiguação do terreno.

Os agentes haviam sido acionados para atender uma ocorrência e, ao chegarem no local, constataram que o cachorro de um morador teria mordido o boi de um vizinho, após darem continuidade à abordagem ao homem, foram descobertos diversos materiais de caça e animais em vulnerabilidade.

O caso

De acordo com a PM, o homem se responsabilizou em custear todas as despesas da situação [dos danos ao boi do vizinho]. Porém, devido a presença de animais no local, o Grupo de Operações e Resgate (GOR) foi acionado.

Durante a averiguação dos cães foram encontradas três armadilhas para caça de tatus jogadas próximo a um canil e um freezer onde havia um tatu abatido. Então os agentes indagaram o homem sobre os materiais, ele respondeu que os equipamentos pertenciam ao antigo dono da casa.

Posteriormente, o suspeito também foi indagado se havia algo mais de ilegal na residência. Ele respondeu que não e que a PM poderia entrar e olhar todo o espaço. Os agentes se aproximaram do homem e nesse momento ele empreendeu fuga, correndo para uma região de mata.

Os policiais continuaram a busca e ao verificarem o interior de um carro que estava no espaço foi localizada uma pochete contendo um torrão de maconha e algumas porções de cocaína, além de uma quantia de R$ 500.

Diante do flagrante de tráfico, a PM entrou na residência para averiguar se havia mais pessoas ou itens ilícitos no local. Logo ao entrar, foi encontrado no chão uma sacola com vários tabletes de maconha. Ao final das buscas, os policiais localizaram uma pistola Glock 380 G25, municiada; um kit Roni (arma de airsoft); 10 kg de maconha, 14 kg de cocaína, 4 comprimidos de ecstasy e cerca de 10 gramas de outras drogas de anfetaminas.

Confira o vídeo:

Também foi apreendido um veículo Corsa e uma motocicleta Honda CG 150. Segundo a polícia, veículos utilizados na traficância e, por determinação do delegado de plantão, foram encaminhados ao pátio.

O suspeito não foi localizado após a fuga. Os itens que configuram crime ambiental ficaram na responsabilidade do GOR. Já os demais materiais foram entregues na central de polícia civil.

Confira todos materiais apreendidos na ocorrência:

01 Pistola Glock G25;

01 Garrucha calibre 22;

01 Kit Roni recover;

01 Carregador de munição caracol marca Promag 9mm;

01 Carregador alongado 40 munições da marca Etsgroup;

02 balanças de precisão;

Munições;

01 munição de calibre .22;

09 munições de calibre 12;

19 munições calibre 09 mm;

11 munições de 38;

27 munições de 380 mm;

R$501,40;

01 nota de 20 dólares;

01 taco de baseball;

01 faca com resquícios de maconha utilizada para separar em porções a maconha;

Smartfone Samsung;

01 Binocolo;

01 caixa de som da Philco Pcx20000;

03 armadilhas de tatu;

03 pássaros trinca ferro;

02 pássaros coleira;

Animais abatidos: 01 tubarão martelo, 10 raias e 1 tatu.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: