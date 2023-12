VÍDEO – PM passa a utilizar drones com reconhecimento facial em operações; sistema foi desenvolvido em Brusque

A partir desta quarta-feira, 6, os drones da Polícia Militar de Balneário Camboriú terão reconhecimento facial. O sistema utilizado foi criado em Brusque, pela empresa Protenet. Os equipamentos serão utilizados em grandes eventos da cidade e em operações de forças de segurança.

O sistema analítico, como é chamado, já atua em Santa Catarina, porém, até então, funcionada por meio de câmeras fixas. Ele faz a leitura de placas, reconhecimento facial e rastreamentos por meio da inteligência artificial. O software está presente em oito estados e mais de 120 cidades.

A tecnologia foi testada com sucesso no último domingo, durante o evento de abertura do Natal em Balneário Camboriú.

O mesmo sistema já havia identificado anteriormente, em Criciúma, uma criança que havia sido sequestrada, em agosto.

