VÍDEO – PM presta homenagem após morte de policial de Brusque em grave acidente

Após a morte do policial militar de Brusque, Cabo Fernando Back Weigel, que faleceu em um grave acidente na BR-282, no Oeste de Santa Catarina, o 18º Batalhão de Polícia Militar prestou uma homenagem ao colega neste sábado, 19.

Homenagem após morte de policial de Brusque

Em publicação nas redes sociais, o Batalhão lamentou a morte do colega de farda. “Que sua memória siga viva em cada um de nós e seu legado permaneça como exemplo de compromisso e lealdade”, diz a postagem.

Homenagem ao Cabo PM Fernando Back Weigel

O 18º Batalhão de Polícia Militar presta sua homenagem ao colega, amigo e guerreiro que honrou a farda da Polícia Militar de Santa Catarina com dedicação e coragem.

Que sua memória siga viva em cada um de nós e seu legado permaneça como exemplo de compromisso e lealdade.

Descanse em paz, Cb Weigel. Jamais será esquecido.

O 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau também prestou homenagem ao Cabo Weigel. Confira:

Homenagem do 10°BPM ao Cabo Fernando Back Weigel que nos deixou ontem, em grave acidente.

Que a memória e o legado do Cabo PM Weigel permaneçam como inspiração a todos nós.

“Jamais sejam por nós esquecidos.”

(Referência à Canção da PMSC, letra e música Tenente-coronel PMSC Roberto Kel)

Detalhes do acidente

O policial, de 34 anos, a irmã Bruna Weigel, de 35 anos, e o filho Dudu, de 5 anos, morreram após um grave acidente na BR-282, em Vargem Bonita, no Oeste de Santa Catarina, na sexta-feira, 18.

As vítimas estavam no carro Onix que se envolveu em um acidente com um caminhão. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma colisão frontal. Eles foram encontrados presos às ferragens e com diversos ferimentos.

Após a batida, o caminhão saiu da pista e entrou parcialmente em um açude, às margens da rodovia. O motorista e a passageira do caminhão tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.