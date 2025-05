VÍDEO – Polêmico nas redes sociais, pastor adolescente diz ter sido retirado à força de congresso em Camboriú

O jovem Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido nas redes sociais como “pastor mirim”, voltou ao centro das atenções após um episódio polêmico no Congresso dos Gideões 2025, em Camboriú. No sábado, 3, ele afirmou ter sido expulso do evento de forma violenta, alegando que foi agredido por seguranças enquanto interagia com o público.

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que Miguel é retirado do local, supostamente à força.

Envolvido em diversas controvérsias, o adolescente tem sido acusado nas redes sociais de fazer falsas promessas e explorar a fé de seguidores, o que gerou duras críticas e até ameaças.

Em meio à repercussão, o Conselho Tutelar teria orientado os pais do jovem a limitar sua exposição pública. Caso as recomendações não sejam seguidas, eles podem ser afastados da guarda do filho. Além disso, Miguel está proibido de gravar vídeos durante os cultos.

