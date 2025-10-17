VÍDEO – Poliana Rocha participa de nova campanha de marca de cosméticos de Guabiruba

A influenciadora Poliana Rocha esteve em Brusque nesta sexta-feira, 17, para participar da nova campanha de beleza da marca Belletonn. A empresa lançou uma linha de séruns capilares, a Glowtime.

A Belletonn é uma marca de cosméticos fundada há 13 anos em Guabiruba. A empresa se destaca por desenvolver produtos capilares de alta performance, com fórmulas veganas, seguras e voltadas para diferentes tipos de cabelo.

Poliana Rocha é embaixadora oficial da Belletonn há cerca de quatro anos. Durante sua visita à sede, Poliana participou das gravações da campanha institucional da linha Glowtime, para cuidado capilar em todas as fases do dia, com o sérum diurno Daylight e o sérum noturno Pillow.

As filmagens aconteceram em estúdio, com direção criativa da equipe Belletonn.

