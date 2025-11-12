VÍDEO – Polícia apreende 7,3 mil peças falsificadas de marcas famosas em operação em Brusque

A Polícia Civil apreendeu cerca de 7,3 mil peças de vestuário na segunda fase da Operação Estampa Fria nesta terça-feira, 11.

As equipes policiais identificaram um galpão e uma residência vinculados às lideranças de grupo criminoso na cidade. As informações levaram à obtenção de dois novos mandados de busca e apreensão.

Na residência investigada, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e aproximadamente 50 peças de roupas falsificadas. No galpão, as equipes localizaram cerca de 3,5 mil itens de vestuário e 2 mil etiquetas, material avaliado em R$ 180 mil.

Adicionalmente, foi realizada fiscalização em estabelecimento comercial, uma loja no Centro de Brusque, onde foram apreendidas aproximadamente 3,8 mil peças de roupas, avaliadas em R$ 150 mil.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (Dcac/Deic).

Nos locais foram encontrados produtos falsificados de marcas de renome internacional, como Nike, Adidas, North Face, Lacoste e Tommy Hilfiger, entre outras.

Os suspeitos responderão por crimes contra propriedade imaterial, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a ordem tributária e associação criminosa.

As investigações seguem em andamento para o esclarecimento das atividades da organização criminosa e a identificação de outros envolvidos na cadeia de produção e comercialização dos produtos contrafeitos.

Operação Estampa Fria

A primeira fase da operação, realizada em 21 de agosto, resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Brusque, Blumenau e Guabiruba.

Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente 250 mil peças de vestuário falsificadas, avaliadas em cerca de R$ 20 milhões, além de 1,5 milhão de etiquetas e maquinário utilizado na produção das falsificações. Os alvos incluíram a fábrica das peças, um galpão de armazenamento e residências de suspeitos.