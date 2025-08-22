VÍDEO – Polícia Civil apreende R$ 20 milhões em roupas falsas durante operação em Brusque e Guabiruba

A Polícia Civil apreendeu R$ 20 milhões em roupas falsas durante a Operação Estampa Fria, realizada em Brusque e Guabiruba. As ações, cumpridas na quinta-feira, 21, resultaram na apreensão de 250 mil peças falsificadas. A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (DCAC/DEIC).

No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos dois municípios e também em Blumenau. Em Brusque, as diligências ocorreram em uma fábrica de peças, no bairro Souza Cruz, e nas residências dos suspeitos, localizadas no bairro Azambuja e na localidade Jardim das Bromélias. Já em Guabiruba, a ação foi realizada em um galpão de armazenamento.

As investigações identificaram uma confecção de Brusque que funcionava como centro de produção de vestuário contrafeito.

No local, eram confeccionadas roupas falsificadas de marcas de renome como Nike, Adidas, North Face, Diesel, Lacoste, Tommy Hilfiger, entre outras. A produção era feita em larga escala e estabeleceu uma rede de distribuição que abrangia todo o Brasil.

Etiquetas falsas e revólver

Na fábrica, foram apreendidas mais de 1,5 milhão de etiquetas usadas como matéria-prima para as falsificações, além de maquinário avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

Durante as buscas na residência de um dos suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .38. O proprietário foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado após o pagamento de fiança.

Também foram recolhidos equipamentos eletrônicos e documentos que permitirão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos responderão por crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a ordem tributária e associação criminosa.

A operação contou com a participação da Fazenda Estadual, além do apoio operacional de diversas unidades da Polícia Civil de Santa Catarina.

Confira o vídeo:

