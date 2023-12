VÍDEO – Polícia Civil esclarece caso de bebê recém-nascido encontrado morto em terreno baldio no Oeste de Santa Catarina

A Polícia Civil de Chapecó esclareceu o caso do menino recém-nascido encontrado em um terreno baldio, no bairro Santa Maria, no último domingo, 17. Na terça-feira, 19, a mulher autora do abandono foi identificada e interrogada pela polícia. O caso está sendo tratado como homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Segundo depoimento dela, o menino teria nascido em casa na noite da última quinta-feira, 14. A mulher relatou que não teve nenhum acompanhamento médico, pois, segundo ela, tratava-se de uma gravidez indesejada. A gestação foi escondida dos familiares e até do atual companheiro por bastante tempo.

Data do abandono

Na sexta-feira, 15, a mulher contou que “saiu confusa de casa com a criança já vestida e alimentada com leite materno, quando decidiu deixá-la dentro de uma sacola” no local. O corpo do bebê, posteriormente, seria encontrado por um morador da localidade que trabalha com coleta de material reciclável.

Pesquisas ainda precisam ser concluídas e laudos encontram-se pendentes a fim de detalhar qual dia e horário da morte, bem como definir a causa. Com as investigações concluídas, o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário.

