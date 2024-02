VÍDEO – Polícia Civil prende autor de furtos em diversos bairros de Brusque

A Polícia Civil prendeu o homem autor de diversos furtos em Brusque. Os crimes aconteceram nos bairros Azambuja, Centro e Dom Joaquim. A identificação do autor, de 35 anos, foi feita pela Divisão de Furtos e Roubos de Brusque. Os casos foram registrados do final de dezembro ao final do mês de janeiro.

No bairro Azambuja, no dia 29 de dezembro, o investigado teria utilizado uma faca para roubar R$ 500 e um aparelho celular de uma vítima, após uma discussão.

Já no Centro foram praticados dois furtos: em 13 de janeiro, contra uma escola de idiomas, sendo subtraído um notebook; e outro no dia 18, quando invadiu as dependências de um jornal e subtraiu uma mochila com equipamentos de uma pessoa que havia deixado os bens naquela localidade.

No bairro Dom Joaquim, o investigado teria invadido, mediante escalada, as instalações do Esporte Clube Cedrense e subtraído bebidas. Confira a ação:

Ele foi preso na última sexta-feira, 16, na cidade de Itajaí, em decorrência de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Brusque, em investigação realizada pela Polícia Civil de Brusque.

Os agentes da DFR seguem investigando se o autor possui participação em outros crimes na região.

