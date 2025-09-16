VÍDEO – Polícia Civil prende em SC um dos principais fornecedores de armas do Comando Vermelho do Rio de Janeiro

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um dos principais fornecedores de fuzis e munições para a facção do Comando Vermelho do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 16. A polícia, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Deic), cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra diversos integrantes da organização criminosa pelo estado.

A investigação foi iniciada após a prisão das principais lideranças da organização criminosa na Operação Tio Patinhas, que resultou na detenção de mais de 30 integrantes do grupo e na apreensão de mais de 750 quilos de drogas, entre os quais estavam um carregamento de cocaína em Santo Amaro da Imperatriz e centenas de munições de fuzis que seriam comercializadas para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro.

Fornecedor identificado

Coordenada pelo delegado Antonio Claudio de Seixas Jóca, a apuração identificou o principal fornecedor de fuzis e munições para integrantes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, principalmente para as comunidades do Jardim Catarina e do Complexo da Penha no Rio de Janeiro.

Nesta manhã, foram presos no bairro Pantanal, em Florianópolis, dois integrantes do grupo criminoso, dentre os quais um homem de 32 anos, natural do Rio de Janeiro e liderança de uma facção catarinense que possui relação estreita com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

O grupo é investigado pela pratica dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. Foi realizado o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros até o valor de R$ 280 milhões das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam em andamento para tentar localizar um homem de nacionalidade Uruguaia também integrante da organização criminosa e responsável pelo fornecimento de armas de fogo e munições para a facção catarinense.

