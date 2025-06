VÍDEO – Polícia Civil prende suspeito de cometer assalto a bar no bairro Limoeiro, em Brusque

A Polícia Civil de Brusque prendeu na manhã desta terça-feira, 3, um homem acusado de roubar um bar no bairro Limoeiro, em Brusque. O crime ocorreu em dezembro de 2024.

A prisão ocorreu após cumprimento de mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As ordens judiciais são decorrentes de um inquérito policial instaurado na Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque para apurar o crime de roubo ocorrido no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 23h30, ocasião em que dois homens renderam o casal proprietário de um bar, localizado no bairro Limoeiro, em Brusque.

Durante a investigação e coleta de informações, chegou-se até os suspeitos, motivando a representação pelas ordens judiciais, expedidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí.

O homem foi preso em sua residência no município de Balneário Piçarras, onde foram apreendidas as vestimentas utilizadas pelo suspeito no crime investigado. O segundo suspeito não foi localizado e é considerado foragido, tendo também prisão preventiva decretada.

Após a prisão, o homem foi conduzido até a DIC de Brusque para formalização dos procedimentos policiais e posteriormente foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.

Leia também:

1. VÍDEO – Acidente entre carros é registrado no Centro de Brusque

2. EXCLUSIVO – Autora da denúncia que resultou na prisão de psicólogo em Brusque diz que filho foi abusado na segunda sessão

3. Mulher que fez a primeira denúncia contra psicólogo preso em Brusque relata que filha foi abusada no consultório: “gritou por socorro”

4. Samae de Brusque abre processo seletivo para contratação de engenheiros; saiba salário

5. IBGE aponta que 1,6% da população de Brusque possui autismo; homens são maioria na estatística

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: