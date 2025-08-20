VÍDEO – Polícia Civil prende suspeitos de assassinarem empresário na saída de academia em Balneário Camboriú

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta terça-feira, 19, dois suspeitos de terem participado do assassinato do empresário Leonardo Siemann, de 36 anos, na saída de uma academia em Balneário Camboríu.

Na ocasião, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo ao sair de uma academia localizada na Quinta Avenida, no dia 3 de fevereiro.

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios ilícitos entre a vítima e um homem de 49 anos, identificado como membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), apontado como o mandante do assassinato.

O crime contou ainda com a participação de um segundo indivíduo, de 30 anos, responsável por providenciar os veículos utilizados na ação criminosa. A operação foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Alagoas, já que o mandante também possuía um mandado de prisão em aberto naquele estado por tráfico de drogas e organização criminosa.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nas cidades de Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras e Taboão da Serra (SP). Um terceiro homem, que estava na companhia de um dos suspeitos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Ao final, a Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp (48) 98844-0011.

