VÍDEO – Polícia cumpre ordem judicial em Brusque contra organização criminosa que atua em várias cidades do estado

A Polícia Civil por meio da Draco/Deic realizou nesta quarta-feira, 8, a operação policial “Representante” contra integrantes de uma organização criminosa com atuação em Santa Catarina. Ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Garuva, Joinville, Araquari, Brusque, Itajaí, São José e Florianópolis.

A investigação iniciou após prisão realizada pela Draco/Deic de uma liderança da organização criminosa investigada. O preso exercia a função de representante da cúpula da facção.

Na ocasião, essa liderança foi presa no estado do Rio Grande do Sul, em razão de mandado de prisão ativo decorrente de investigação da Draco/Deic, ocasião em que foi apreendida uma pistola e cinco celulares, além de diversos comprovantes bancários.

Da análise do material apreendido foi possível identificar cerca de 45 integrantes dessa organização criminosa dedicada à prática de inúmeros crimes, como tráfico de drogas, homicídios e roubos.

Entre os crimes praticados pelo grupo está o “julgamento” e execução de uma mulher grávida “decretada” pela facção.

Nessa data, cerca de 160 policiais civis da Deic, Dpol, DPGF e NOC estão nas ruas para dar cumprimento a 35 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, após parecer favorável da 39ª Promotoria de Justiça da Capital. A operação é coordenada pelo delegado Antônio Cláudio Seixas Joca.

