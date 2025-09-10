VÍDEO – Polícia descobre laboratório clandestino de maconha em Nova Trento

Centenas de pés de maconha foram encontrados

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Militar, através do 31º Batalhão, localizou um laboratório clandestino de maconha e skunk em pleno funcionamento, em Nova Trento.

No local, foram apreendidos centenas de pés de maconha e diversos derivados da droga, além de duas pessoas presas em flagrante.

Até o momento não há mais detalhes da operação.

