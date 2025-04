VÍDEO – Polícia Rodoviária Federal investiga causa do acidente que causou explosão no Morro dos Cavalos, na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal informa que as causas do grave acidente registrado no km 233 da BR-101, em Palhoça, no último domingo, 6, constarão no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), que será elaborado por uma equipe técnica da PRF.

Devido à complexidade da ocorrência, não é possível prever o tempo necessário para a conclusão do documento. Todas as possíveis causas serão analisadas pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela perícia.

A cabine da carreta-tanque foi completamente incendiada, o que resultou na destruição do tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo. Por isso, a velocidade será estimada com base em vestígios técnicos e dados coletados pela equipe de perícia.

O acidente aconteceu na tarde de domingo, quando uma carreta que transportava etanol tombou no sentido sul da rodovia, na região do Morro dos Cavalos. Parte da carga pegou fogo, e as chamas se propagaram, atingindo outros 24 veículos. O condutor da carreta e a passageira sofreram queimaduras graves, assim como três ocupantes de outros veículos, todos socorridos por equipes de emergência.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, houve formação de filas de 12 km no sentido Curitiba e 19 km no sentido Porto Alegre. A rodovia foi liberada por volta das 5h desta segunda-feira e, embora o tráfego ainda esteja lento, está em processo de normalização.

