VÍDEO – Policiais civis de Brusque e Guabiruba se deslocam para apoio no Rio Grande do Sul

Dois policiais civis de Brusque e Guabiruba foram até o Rio Grande do Sul para reforçar as equipes que atuam no enfrentamento às cheias no domingo, 26.

Um deles atua na Divisão de Investigação Criminal de Brusque e o outro na Delegacia de Polícia de Guabiruba. Eles estão entre os 30 policiais civis de Santa Catarina que partiram para o estado gaúcho.

Eles devem permanecer por aproximadamente uma semana, quando serão substituídos por outros policiais, alguns deles também da região de Brusque.

A Polícia Civil de SC está participando do monitoramento e patrulhamento de áreas de risco, abrigos e pontos de distribuição de mantimentos, além de auxiliar nos resgates em áreas que ainda se encontram alagadas.

