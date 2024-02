VÍDEO – Policiais rodoviários encontram dez fuzis escondidos em carro que iria até Blumenau

Por volta das 23h desta segunda-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 fuzis e 20 carregadores que estavam escondidos no tanque e na lataria de um carro na BR-280, em Mafra. O armamento estava sendo transportado de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Blumenau.

O suspeito, de 37 anos, natural do Paraná, confessou que iria receber um pagamento pelo transporte das armas. Os policiais constataram que ele tinha passagens por receptação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mafra e irá responder por porte ilegal de arma de uso restrito.

A PRF estava realizando uma fiscalização no carro, um Jac/J3 com placa do Paraná, por ter feito uma ultrapassagem em local proibido. Durante, os policiais notaram um cheiro forte de combustível vindo de dentro do veículo e notaram um desnível no teto.

No tanque de combustível e em um fundo falso no teto do carro, os policiais encontraram 10 fuzis calibre 556 desmontados e sem numeração, além de 20 carregadores do mesmo calibre.

Segundo o relatório, os policiais constataram que o suspeito estava trêmulo e inquieto. No carro, também havia uma passageira que estava nervosa e não conseguia responder perguntas simples sobre a viagem. O motorista foi preso e não há mais informações sobre a passageira. As identidades não foram reveladas.

Assista ao vídeo:

