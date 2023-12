VÍDEO – Policiais viralizam dançando em formatura do Proerd em Brusque

O vídeo de policiais militares de Blumenau dançando durante uma formatura do Proerd — Programa Educacional de Resistência às Drogas — em Brusque, viralizou no Instagram. Na última sexta-feira, 1º, os instrutores do Proerd de Blumenau abriram a solenidade com a coreografia.

Na quinta-feira, 30, e na sexta-feira, 1º, aconteceram as formaturas do Proerd da Polícia Militar de Brusque, na sede da Igreja Calvário. O evento contou com a presença do comandante do 18⁰ Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Carlos Machado Júnior, entre outras autoridades civis e militares, além de professores, pais e familiares.

Na solenidade se formaram 1704 alunos do 5º ano do ensino fundamental, 170 alunos do Proerd Kids e 23 alunos do Proerd Pais.

Na ocasião, foi realizada a entrega dos certificados Proerd aos alunos filhos de policiais militares que participaram do programa em 2023. Por fim, todos os alunos Proerd foram presenteados com a mascote Daren.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PMSC – Brusque 18BPM/ Polícia Militar/ Santa Catarina (@pmscbrusque18bpm)

