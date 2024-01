VÍDEO – Policial socorre bebê recém-nascido engasgado em Blumenau

Um policial militar prestou primeiros socorros a um bebê recém-nascido que se engasgou no início da madrugada desta quarta-feira, 10. O caso aconteceu no Itoupava Central.

Por volta de meia-noite, a guarnição da PM foi abordada pelo pai do bebê, que estava desesperado porque o filho, de apenas 13 dias, engasgou com leite materno logo após se alimentar e estava com dificuldades para respirar há dez minutos.

O bebê estava desacordado e já com o rosto roxo. O sargento Luzani foi o responsável pela manobra de tapotagem, que desobstruiu as vias aéreas do bebê, que voltou a respira normalmente.

O Samu foi acionado para avaliar o bebê e, após atendimento, ele foi liberado e entregue para o pai.

Assista ao vídeo do socorro:

