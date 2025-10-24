VÍDEO – Prefeito de Brusque diz que pichador que o criticou em música terá “tempo na cadeia para escrever letra melhor”
Autor de música, investigado por pichação foi preso em flagrante por tráfico de drogas
O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), teve acesso à letra da música em que é criticado escrita por um homem investigado por pichação. Ele foi à Delegacia de Investigação Criminal (DIC) para ler o texto, apreendido durante operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 24.
O autor da música foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.
“Vim buscar a letra da música feita em minha homenagem. Até não conseguimos entender muito. É curtinha. Tenho certeza que o pichador que foi preso terá muito tempo na cadeia para escrever uma letra melhor”, afirma Vechi.
A polícia entende que a música foi escrita após a limpeza de pichação na nova ponte entre Jardim Maluche e Rio Branco ser realizada pelo prefeito, pelo vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) e pelo empresário Luciano Hang na segunda-feira, 20.
A operação cumpriu quatro mandados nesta manhã. A ação foi acompanhada pelo vice-prefeito Deco. Segundo André Vechi, tudo começou quando a prefeitura acionou a Polícia Civil após receber uma denúncia.
“Brusque não é lugar para marginal e pichador. Não vamos pegar leve. Vamos usar o rigor da lei. Que seja um exemplo. Quem pichar, terá que responder por crime ambiental, dano ao patrimônio público e receberá multa de R$ 5 mil”, diz.
Ele confirma que os quatro alvos da operação terão que pagar multa de R$ 5 mil à prefeitura. Os denunciantes devem ser recompensados com R$ 1 mil, conforme prevê a legislação.
