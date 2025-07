VÍDEO – Prefeito de Criciúma se disfarça de morador de rua por um dia; confira as reações

O prefeito de Criciúma, Vaguinho Espíndola (PSD), divulgou um vídeo nesta terça-feira, 29, em que mostra ele mesmo vivendo um dia como morador de rua. O chefe do Executivo passou cerca de 20 horas nas ruas.

Na justificativa da ação, Vaguinho, quis ter a experiência para entender “de verdade, essa epidemia de pessoas em situação de rua”.

O prefeito usou maquiagem, utilizou uma barba falsa e chegou a dormir na rua. Em partes do vídeo, o prefeito aparece pedindo dinheiro em semáforos e também para outras pessoas nas ruas. Ele chegou a pedir esmola inclusive para sua esposa e filhos, que não o reconheceram.

Em sua publicação, Espíndola exalta a bondade dos cidadãos de Criciúma, que ao lhe encontrarem na rua, lhe abordaram e entregaram alimentos.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vagner Espindola (@vaguinhoespindola)

O disfarce termina com o prefeito dormindo na rua até que um servidor público da Assistência Social lhe aborda tentando convencê-lo a ir até o abrigo municipal. O prefeito também usa o vídeo para reforçar o trabalho da equipe da pasta. “Era pra gente confirmar a excelência do serviço de assistência social principalmente na abordagem social”.

Na legenda da publicação, Vaguinho relata que o município já avançou nos serviços de acolhimento. “Tem equipe nas ruas, Centro POP funcionando, refeições, abrigo e cuidado”.

“Mas, mesmo com tudo isso, ainda tem gente que escolhe as ruas. Por quê? A verdade é que a gente não pode mais enxugar gelo. Precisamos tirar as pessoas das ruas com dignidade e com firmeza.

E garantir que nossas calçadas e praças sejam, cada vez mais, lugar de passeio das famílias. Nunca de abandono ou uso de drogas”, completa.

O prefeito ressalta que nos próximos dias, novas medidas serão apresentadas para resolver as questões das pessoas em situação de rua. “Todas baseadas no que vivi pessoalmente nas ruas de Criciúma”, finaliza.

