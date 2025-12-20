VÍDEO – Prefeitura de Botuverá recebe caminhão caçamba por meio de programa estadual

A Prefeitura de Botuverá recebeu, na sexta-feira, 19, um novo caminhão caçamba por meio do programa Santa Catarina Levada a Sério, criado pelo governo do estado.

O prefeito Victor Wietcowsky (PP) e o vice-prefeito Kaio (PP) haviam solicitado R$ 2 milhões em maquinário. O município já havia recebido um rolo compactador, uma retroescavadeira e uma carregadeira, sendo o caminhão o último veículo que faltava.

“Acompanhar este momento ao lado dos nossos motoristas, do secretário Zeca Leoni, do diretor Maurício Lacerda e do chefe de gabinete Tiago Vicentini torna tudo ainda mais especial. Os vereadores Nando e Toreiro também acompanharam este momento”, diz Victor.

Confira o vídeo: