VÍDEO – Prefeitura notifica empresa para resolver problemas de mau cheiro na avenida Beira Rio, em Brusque

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Brusque, André Vechi, informou que cobrou providências imediatas da empresa Rio Vivo por conta do mau cheiro às margens das avenidas Beira Rio. Assim, por meio da Fundema, foi protocolada uma notificação ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e ao Instituto do Meio Ambiente (IMA).

O mau cheiro no trecho incomoda moradores e praticantes de esportes da região há anos.

Conforme o prefeito, se as irregularidades persistirem, as atividades da empresa serão suspensas. Vechi ressaltou que “em Brusque nunca vai se tratar de ser contra empresas, mas de defender o direito do brusquense de circular em uma cidade limpa e saudável”.

Será enviado à Câmara de Vereadores um projeto de lei que permitirá cassar o alvará de qualquer empresa que cause poluição grave, seja na água, no ar ou em qualquer outro aspecto ambiental.

O diretor da Fundema, Leonardo Pereira, explica que o órgão solicitou um plano de gerenciamento de odores da empresa, mas ele não foi apresentado. “Nós comunicamos eles sobre isso e também notificamos o Ministério Público e o IMA sobre essa questão”.

Ao IMA, a Fundema sugeriu a presença da instituição no local para verificar se a empresa está cumprindo o plano de gerenciamento de odores. “Se não acontecer nada, eles serão embargados e terão as atividades suspensas”.

Confira o vídeo:

