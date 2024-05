VÍDEO – PRF encontra toneladas de maconha em fundo falso de carreta com donativos para o Rio Grande do Sul

Na manhã da terça-feira, 21,, na BR-101 em Palhoça/SC, uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriu toneladas de maconha escondidas no fundo falso de uma carreta que seguia com donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul. A estimativa é de três a cinco mil quilos da droga.

O veículo saiu de Toledo, no Paraná, com destino à Porto Alegre. Na carga havia água, alimentos, roupas e ração. No entanto, abaixo dos produtos, foi descoberto um fundo falso ocupando cerca de metade da capacidade do semirreboque. Dentro do compartimento, os PRFs encontraram diversos tabletes de maconha.

O motorista, paranaense de de 28 anos, disse que recebeu pagamento extra, além do frete normal, para levar a carreta até a capital gaúcha, mas alegou não saber que a carga adicional se tratava de maconha. Ele será levado à Polícia Federal em Florianópolis, onde vai responder por tráfico de drogas.

Neste momento, os donativos estão sendo transbordados para outros veículos para seguirem o mais rapidamente possível em direção aos desabrigados. Em seguida, a maconha será retirada do fundo falso, pesada e levada à Polícia Federal.

Esta foi a segunda apreensão de drogas envolvendo veículos com donativos. No sábado, dia 18, uma ação conjunta PRF e Polícia Militar Rodoviária de SC localizou 53 quilos de cocaína e crack no oeste catarinense, em uma carreta que também seguia com doações para o estado gaúcho.

