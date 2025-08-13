Os primeiros veículos chegaram a Botuverá por meados dos anos 50. Antigamente, o bairro Ribeirão do Ouro era a força da economia local. Consequentemente, os empreendedores do bairro foram os primeiros a adquirir veículos.

Aos poucos, as caminhadas e os transportes de bicicleta foram ficando para trás, dando espaço para os veículos. Pessoas que tiveram os primeiros carros de Botuverá lembram histórias (muitas, engraçadas) sobre a época.

Assista ao vídeo e conheça a história dos primeiros veículos de Botuverá:

