VÍDEO – Proerd forma mais de 400 alunos em Guabiruba

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) formou 429 alunos de Guabiruba na noite de quarta-feira, 11. O evento foi realizado pela Polícia Militar.

Os alunos concluíram o curso nos currículos 5º ano, Kids e Pais, reafirmando o compromisso de dizer não às drogas e à violência.

“Foi uma festa linda, com muita energia, emoção e esperança. O 18º Batalhão de Polícia Militar agradece aos pais, professores, diretores e patrocinadores que acreditaram e contribuíram com o desenvolvimento do programa. E um agradecimento especial aos policiais instrutores, que, com dedicação e carinho, fazem essa verdadeira magia acontecer”, diz a PM em nota.

Confira o vídeo da formatura do Proerd:

