VÍDEO – Professor de patinação de Brusque que morreu em queda de balão em Praia Grande é homenageado em desfile

O professor de patinação artística Leandro Luzzi, que morreu na queda de um balão em Praia Grande (SC), foi homenageado no desfile de aniversário de 165 anos de Brusque neste domingo, 3. Leandro, que morava no município, foi uma das oito vítimas fatais do acidente, registrado em 21 de junho.

A escola de patinação artística Patinazzi, que foi fundada e era administrada por Leandro, se apresentou no desfile. O grupo carregou uma grande faixa com a foto do professor.

No momento em que cruzou o palco, o grupo virou a faixa para os representantes do poder público que estavam presentes. Todos aplaudiram em pé.

