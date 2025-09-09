VÍDEO – Proprietário relata que acordou com oficina em chamas, em Guabiruba: “a labareda era muito alta”

O proprietário da oficina mecânica atingida por um incêndio no bairro São Pedro, em Guabiruba, relata que acordou com o local em chamas na noite da segunda-feira, 8. Ele mora em uma casa em frente à oficina. Ao jornal O Município ele relatou os danos sofridos.

O fogo, que começou em um Citroën C4, se espalhou por uma área de 50 metros quadrados. Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo no carro foi de cerca de R$ 80 mil.

Ele conta que o veículo pertence a um cliente que mora em Presidente Nereu, no Alto Vale. O carro estava na oficina havia duas semanas para manutenção por causa de um defeito elétrico. O dono da oficina diz que o cliente iria buscar o carro na segunda-feira, mas acabou não indo.

“Conversei com ele [cliente] e está tudo certo. A oficina tem seguro para bancar os danos do carro. Os bombeiros também farão uma perícia para determinar a causa do incêndio”, diz.

O homem mora em uma casa em frente à oficina. Ele relata que estava dormindo quando o incêndio começou, por volta das 23h30, e, quando foi ver a oficina, o local já estava tomado pelas chamas.

“A labareda era muito alta. Os bombeiros começaram a apagar o fogo por trás do carro e depois foram para a frente. Mas graças a Deus chegaram rápido e fizeram um trabalho excelente. Não sei quem chamou a equipe, porque eu estava em desespero”.

“Abala muito o emocional da gente, porque nunca achamos que vai acontecer conosco. Ainda bem que estávamos em casa, senão ia ser bem complicado. Agradeço imensamente ao Corpo de Bombeiros”, diz. Por fim, ele afirma que os serviços na oficina continuam.

Confira o vídeo:

O incêndio

Os bombeiros de Guabiruba e Brusque atuaram na cena. As chamas atingiram a área de 50 metros quadrados, com cobertura de telhas de fibrocimento e estrutura de madeira. A edificação possui aproximadamente 300 m² no total.

Os bombeiros desligaram a energia para combater as chamas. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água e de líquido gerador de espuma (LGE).

Antes da chegada das equipes, o proprietário tentou combater as chamas com o uso de um extintor, sem sucesso. Após extinguir as chamas, os bombeiros isolaram a área e deixaram o local em segurança aos cuidados do proprietário.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Acusado de tentar matar homem após derrubá-lo de passarela em Brusque será julgado nesta semana

2. VÍDEO – Carro capota em rampa de garagem em Joinville

3. Bernardo Franco, após Brusque 0x1 Náutico: “vamos ser competitivos até o final”

4. Defesa Civil emite alerta para risco de chuva intensa e rajadas de vento em Brusque e região; confira

5. Velejador e ex-salva-vidas morre após embarcação virar em Navegantes



Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

