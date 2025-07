VÍDEO – Protetora denuncia maus-tratos contra égua durante cavalgada em Guabiruba

A protetora independente Bianca Machado denunciou pelas redes sociais uma situação de maus-tratos contra uma égua durante uma cavalgada em Guabiruba. O caso foi exposto por ela no sábado, 12.

No vídeo gravado, Bianca relata que chegou a acionar a prefeitura para investigar o caso e que a polícia também foi chamada. Ela afirma que os responsáveis são moradores de Nova Trento e conhecidos da comunidade de protetores de animais.

Apesar do ocorrido, Bianca ressalta que não é contra a realização desses eventos e destaca que conhece e apoia pessoas que participam deles cuidando bem de seus animais.

“Eu não sei o que passa na cabeça de alguém de sair lá de Nova Trento com a égua magra igual um palito, com a perna enfaixada de tanta bicheira, puxando uma carroça”, disse.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Machado (@biancamaachado)

Prefeitura se manifesta

Questionada pela reportagem, a prefeitura de Guabiruba se manifestou na manhã desta segunda-feira, 14, por meio de nota da Secretaria de Agricultura.

O município explicou que todos os eventos agropecuários que envolvem aglomeração de animais, como cavalgadas, exposições, feiras e rodeios, precisam ser devidamente cadastrados e autorizados pelos órgãos competentes.

Segundo a nota, a fiscalização desses eventos é de responsabilidade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), que possui poder de polícia administrativa e realiza o acompanhamento técnico necessário.

Para a realização desses eventos, são exigidos documentos como:

Autorização estadual (SAR/DDEA – Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária);

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

Parecer técnico favorável à aglomeração.

Como denunciar

A prefeitura orienta que, em casos de maus-tratos a animais de grande porte, como cavalos e bovinos, a comunidade deve registrar denúncia pelos seguintes canais:

Ouvidoria Estadual Cidasc: 0800-644-8500

Delegacia Virtual de Proteção Animal: https://pc.sc.gov.br/?page_id=3623

Ouvidoria Municipal de Guabiruba: (47) 3308-3100

“Quando uma denúncia é registrada na ouvidoria municipal, a Secretaria de Agricultura realiza uma averiguação técnica e emite um parecer, que poderá embasar ações em outras esferas responsáveis. Reiteramos nosso compromisso com o bem-estar animal e estamos à disposição para colaborar com as autoridades competentes no que for necessário”, finaliza a nota.

