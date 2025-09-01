VÍDEO – Protetora denuncia maus-tratos durante cavalgada entre Brusque e Nova Trento

Diversos vídeos envolvendo situações de maus-tratos circularam nas redes sociais, neste fim de semana. Os casos foram identificados com a realização da cavalgada rumo ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento.

A protetora independente, Bianca Machado, de Brusque, atuou em pelo menos duas situações.

Conforme ela, na primeira ocorrência, recebeu uma ligação para atender um caso em que um cavalo estava exausto. “Alguns cavaleiros relataram que ele havia caído e mesmo assim o rapaz seguiu com ele, acionamos a Polícia Militar e encontramos ele no Cedro Alto”.

O cavalo apresentava respiração ofegante, além de estar com a boca e a língua cortadas pela pressão na embocadura.

Momentos depois, ele foi retirado do trajeto e solto em um pasto próximo com comida e água.

Segundo caso

No segundo incidente, houve apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de maus-tratos.

Alguns dos vídeos que circulam nas redes sociais chamam atenção ao mostrar charretes puxadas por cavalos durante a subida de uma ladeira. Sem forças, os animais chegam a se desequilibrar.

Em outro momento, houve ainda um acidente envolvendo outra charrete que estava desgovernada e acabou caindo em uma ribanceira. Pessoas foram levadas ao hospital, a princípio, com ferimentos leves.







