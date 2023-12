VÍDEO – Quadrilha que planejava assalto a agência bancária de Brusque é condenada; penas somam mais de 140 anos

Sete integrantes de uma quadrilha que planejava um assalto a uma agência bancária de Brusque foram condenados a mais de 140 anos de prisão. O grupo já havia cometido uma série de roubos a bancos em Itajaí. Imagens mostram como os homens agiam.

O Judiciário julgou na última semana mais uma ação penal decorrente da Operação X, realizada pela Divisão de Investigação Criminal de Itajaí (DIC), que prendeu a quadrilha. As penas dos criminosos variam entre 13 a 35 anos de reclusão.

A primeira fase da operação foi deflagrada em julho de 2022, e a segunda em junho de 2023, resultando na prisão de sete pessoas e apreensão de forte arsenal, inclusive com fuzis e coletes balísticos.

Na deflagração da segunda fase da operação, estava em curso o planejamento de um quarto, dos três roubos cometidos pela quadrilha, o qual tinha como alvo uma agência bancária de Brusque.

Operação

A Operação X contou com apoio da Polícia Militar, sobre um grupo responsável por roubos a instituições bancárias em Itajaí em 2021 e 2022. A quadrilha cometeu três roubos: um na Praia Brava, em julho de 2021; no bairro São Vicente, em outubro de 2021; e o último no bairro Itaipava, em fevereiro de 2022.

Em todos roubos os autores utilizaram o mesmo método. Três indivíduos portando pistolas e armas longas atacavam as agências no começo do horário do expediente bancário, destruindo o vidro com marreta e subtraindo valores, além de arma de fogo e colete balístico dos vigilantes. No total dos crimes, foi levado um montante de aproximadamente meio milhão de reais.

Veja como o grupo atuava:

