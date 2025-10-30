VÍDEO – Qual a rota ideal para fugir do trânsito após fechamento da rotatória da Apae, em Brusque

O fechamento da primeira rotatória da Apae, na avenida Hugo Schlosser, bairro Jardim Maluche, vem causando congestionamento no trânsito da região desde domingo, 26. Os motoristas têm optado por utilizar a segunda rotatória (agora, única) para acessar a avenida Bepe Roza.

Porém, o fechamento da estrutura ocorreu justamente para viabilizar um novo acesso à avenida Bepe Roza e remover o congestionamento no entorno da primeira rotatória da Apae. Muitos condutores ainda não conhecem o novo trecho, que passa por dentro do bairro Jardim Maluche e pela nova Beira Rio.

A reportagem de O Município foi ao local nesta quinta-feira, 30, e registrou, em vídeo, como funciona o novo acesso. São três direitas livres, por meio das ruas Bartolomeu Pruner, 25 de Agosto e Pedro Krieger, até a nova avenida Beira Rio, pelos fundos do Instituto Federal Catarinense (IFC).

Na prática, os arredores do IFC se tornaram uma grande alça de acesso à avenida Bepe Roza. A rua do colégio Cultura agora é sentido único em direção à avenida Hugo Schlosser. Então, o primeiro acesso ao Jardim Maluche à direita após cruzar a ponte do Maluche é a rua Bartolomeu Pruner.

