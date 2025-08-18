VÍDEO – “Quando algo não sai como deveria, vamos pedir desculpas”, diz prefeito de Botuverá sobre pintura mal feita em rua no Centro
Sinalização da rua Benjamin Pozzi foi removida
O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), gravou um vídeo em que mostra que a sinalização mal feita na rua Benjamin Pozzi, no Centro, foi removida. Ele diz que a equipe que realizou a pintura da sinalização de forma equivocada foi advertida e orientada.
“A equipe que pintava o meio-fio não tinha autorização para fazer as pinturas viárias. Já conversei com eles, orientei e garanti que isso não vai mais acontecer. Eles já foram advertidos verbalmente. Sigo o princípio de corrigir internamente, com diálogo e respeito, e elogiar em público. O trabalho mal feito já foi removido e a rua está normalizada”, diz.
“Nosso compromisso é o de cuidar bem da cidade. Quando algo não sai como deveria, vamos pedir desculpas e corrigir rápido, com transparência”, completa.
Em outro vídeo, Victor mostra o trabalho de pintura de meios-fios executado pela equipe. O prefeito cita que o trabalho foi realizado da forma correta nas ruas Vice-Prefeito Pedro Merizio, João Morelli e avenida Paulo VI. Além disso, elogiou a equipe.
