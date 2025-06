VÍDEO – Quase 600 trilheiros e apaixonados por motociclismo off-road se reúnem no 18º encontro Moto Trilha em Botuverá

Neste fim de semana, 28 e 29, Botuverá recebeu o 18º encontro Moto Trilha, tradicional evento que reúne trilheiros e apaixonados por motociclismo off-road. A programação foi concentrada na paróquia São José, no Centro.



Conforme a organização, foram 583 inscrições. “O nosso evento foi um sucesso total”, afirma André Juliano Graf.

Durante a programação, foram sorteados prêmios em dinheiro — três de R$ 1 mil e quatro de R$ 500 —, além de cinco pneus e brindes diversos. Os inscritos antecipadamente garantiram uma camiseta personalizada (limitadas a 500 unidades) e a entrega de 200 troféus.

A largada para os quadriciclos e UTVs ocorreu às 9h, e as motos saíram logo em seguida, às 9h30. O percurso conta com trilhas preparadas especialmente para quadriciclos, UTVs e motos, oferecendo um desafio para todos os níveis de habilidade. O evento também teve baile no sábado à noite, área para camping (com regras) e cobertura fotográfica especializada.

Assista aos vídeos: