Vídeo que promete cashback do Procon é golpe, alerta órgão

Um golpe com um vídeo feito por inteligência artificial (IA) promete um cashback do Procon. O alerta foi feito nesta semana pelo órgão de Santa Catarina.

Segundo o Procon-SC, o vídeo voltou a circular em janeiro deste ano, mas esse golpe surgiu no início de 2024. O vídeo falso exibe Willian Bonner, apresentador do Jornal Nacional, falando sobre um cashback do Procon. Contudo, a informação é falsa.

Um novo vídeo que circula em redes sociais orienta consumidores a acionarem os Procons para receber cashback (devolução de dinheiro) oriundo de cartões de crédito e de débito.

Além da mentira, golpistas se passam por funcionários do Procon para cobrar uma taxa para a liberação do cashback. O Procon não cobra nenhum valor para atender o consumidor e não realiza qualquer tipo de cashback.

O cashback é uma prática comercial utilizada pelos fornecedores em que parte da quantia gasta em compras é devolvida aos clientes. A devolução pode ser em forma de descontos, outros produtos ou em dinheiro, a depender da política da empresa.

Dicas para evitar golpes

Desconfie de mensagens ou ligações de remetentes desconhecidos;

Evite clicar em links suspeitos;

Nunca forneça dados pessoais, bancários ou do cartão de crédito;

Confirme sempre as informações pelos canais oficiais;

Em caso de dúvida, entre em contato com seu banco ou operadora de cartão.

Fui vítima de um golpe e agora?

Bloqueie imediatamente seu cartão;

Registre um boletim de ocorrência;

Relate a seu banco e tente reaver o valor pelo Mecanismo Especial de Devolução;

Acione o Procon-SC

Como acionar o Procon

Telefone 151 – ligação gratuita apenas para tirar dúvidas dos consumidores.

Zap Denúncia – (48) 3665 9057: para realizar uma denúncia através do WhatsApp do Procon SC;

Site do Procon SC: é possível fazer reclamações;

Leia também os destaques da semana:

1. Sem propostas viáveis para terreno, ex-funcionários da Schlösser continuam sem perspectiva de recebimento de indenização

2. “Nem tudo é como nos foi dito”: prefeito de Botuverá relata desafios no início da gestão e detalha prioridades

3. Roubos em Brusque: saiba quais bairros têm mais registros do crime

4. Licitação para permuta do albergue e Centro POP de Brusque fracassa por falta de propostas viáveis

5. Há 95 anos era plantada a popular Figueira do Archer, no Centro de Brusque

– Pontes de Brusque apresentam risco de colapso e prefeitura prepara intervenções

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: