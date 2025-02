VÍDEO – Rajadas de vento causam destelhamentos e quebram vidros de estabelecimentos de Brusque nesta quinta-feira

A forte chuva acompanhada de rajadas de vento, que começou na tarde desta quinta-feira, 13, em Brusque, já causou estragos. Além da queda da vidraça de um supermercado e de parte da estátua de marreco do pavilhão da Fenarreco, placas de estabelecimentos e árvores também caíram.

De acordo com um alerta de ocorrência recebido pelo Corpo de Bombeiros, parte do teto de uma academia situada no Centro do município teria desabado. No entanto, a ocorrência não foi confirmada.

O estabelecimento segue funcionando normalmente e registrou apenas vazamentos de água em algumas áreas com gesso. Os pontos mais afetados foram isolados. A Defesa Civil esteve no local e, conforme informou o responsável, não há risco.

Os semáforos do Centro também estão apagados devido à falta de energia e a situação, segundo moradores, está fazendo com que o trânsito fique confuso. Atualmente, mais de 6 mil unidades consumidoras do município estão sem fornecimento de energia.

Confira alguns pontos atingidos

River Mall (placa e espaço interno foi atingido)

Árvore caiu sobre carro na Beira Rio (próximo ao Corpo de Bombeiros)

Vidraça quebrada de loja de automóveis (avenida Otto Renaux)

Estrutura cai sobre casa de eventos (avenida Beira Rio)

