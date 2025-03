VÍDEO – Rato é encontrado em cima de chineques em supermercado de Joinville

Um vídeo feito por um cliente da rede de supermercados Meu Vizinho, no bairro Paranaguamirim, em Joinville, flagrou um rato andando por cima de alguns chineques e outros alimentos dentro da prateleira da padaria. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, foram feitas por volta das 17h de quinta-feira, 20.

O consumidor e outros clientes que estavam no local, ficaram chocados quando perceberam a camundongo. O animal foi retirado da prateleira por uma funcionária do supermercado com um saco plástico.

“Olha só, comprar um pão assim para sua família. Eu não compro. Cadê o gerente desse mercado que falei do rato no pão? TTemos filho pequeno que gosta de pão e de um salgado, mas com rato, jamais.”, diz a postagem do consumidor nas redes sociais.

Assista ao vídeo do rato nos chineques:

Alguns clientes, de forma irônica, fizeram comparação do caso com o filme de animação, Ratatouille, lançado em 2007 pela Disney, que tem o animal como um personagem principal dentro de um restaurante na França.

Nesta sexta-feira, 21, o Supermercados Meu Vizinho publicou uma nota nas redes sociais, onde afirma que a loja possui todas as liberações da Vigilância Sanitária e está com os laudos de dedetização em dia. O empreendimento também informou que o estoque dos produtos foi descartado.

Confira a nota na íntegra:

Prezamos pela qualidade, higiene e segurança dos produtos que oferecemos aos nossos clientes. Diante do vídeo que circulou nas redes sociais no dia 20/03, gostaríamos de esclarecer que nossa loja possui todas as liberações da Vigilância Sanitária e está com os laudos de dedetização em dia.

Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, adotamos medidas imediatas, incluindo o descarte de todo o estoque de produtos da padaria e a intensificação das ações de controle para garantir que isso não volte a acontecer.

Nossa estrutura está aberta a qualquer visitação, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a segurança alimentar. Seguimos trabalhando com responsabilidade para continuar oferecendo um ambiente seguro e produtos de qualidade para nossos clientes.

Agradecemos a confiança de todos.

Grupo Meu Vizinho

