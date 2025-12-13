VÍDEO – Receita Federal apreende mais de 50 kg de cocaína em contêiner no Porto de Itajaí

Uma operação da Receita Federal apreendeu aproximadamente 53 quilos de cocaína no Porto de Itajaí, na sexta-feira, 12. A droga estava ocultada no condensador de um contêiner refrigerado que tinha como destino final o continente africano.

De acordo com o órgão, o contêiner chegou ao Brasil vazio e, em território nacional, foi carregado com proteína animal congelada. A carga regular seguiria para o porto de Luanda, em Angola.

A análise dos fiscais indica que o entorpecente não foi inserido no contêiner em solo brasileiro. A suspeita é de que os 45 tabletes tenham sido colocados ainda em um país produtor de cocaína, em alguma das rotas percorridas anteriormente pelo equipamento.

Segundo a Receita Federal, a mercadoria lícita teria sido descarregada no destino final, mas, por razões ainda desconhecidas, os responsáveis não conseguiram recuperar a droga escondida na estrutura do contêiner.

Após a apreensão, o material foi encaminhado à polícia judiciária, que dará continuidade às investigações. Somente em 2025, mais de 2,3 toneladas de cocaína já foram interceptadas pela Receita Federal nos portos de Santa Catarina e do Paraná.

Assista ao vídeo

